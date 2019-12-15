港足5蛋不敵日本兩連敗 華人防線屢失守 球迷籲下場贏國足

韓國vs.中國 開電視77台、有線602/662台 晚上18：30直播

韓國女足vs.中華台北女足 香港國際財經台（76台）、有線602/662台 下午15：15直播

港足相比上周首仗不敵韓國隊，昨只有隊長黃洋、徐宏傑及唐建文3人續正選，門將起用謝德謙，聯同李毅凱及梁諾恆組成華人防線。日本隊悉數更換11名正選，應屆日職最有價值球員仲川輝人（MVP），首替「藍武士」上陣。

小川航基戴帽助藍武士兩連捷

日本隊平均年齡僅22.91歲，屬決賽周4隊之中最低，比27.65歲的港足年輕4.74歲。仲川輝人甫開賽即憑速度優勢頻頻傳中，令港足門前風聲鶴唳。港足於4分鐘有小將鄭展龍遠射高出後，被日本隊佔盡優勢，主導控球權，並在8分鐘由左翼衛菅大輝第一時間勁射破網，6分鐘後藍武士再下一城，田川亨介接應角球頭槌建功，加上鋒將小川航基梅開二度，港足上半場落後0：4。換邊後，港足換入羅梓駿及19歲小將孫銘謙，在55分鐘出現黃金機會，去年曾在亞冠盃射破日職柏雷素爾大門的鄭展龍，在禁區頂扣過兩名守將起腳，惟中楣彈出。日本隊之後有小川航基完成帽子戲法，港足終以0：5大敗。

謝德謙自責稱上寶貴一課

港足主教練麥柏倫承認，對手行軍迅速及進攻銳利，昨日並不順利，並解釋8天要踢3仗，必須輪換才可應付節奏快的高水平大賽。門將謝德謙及中堅李毅凱，時隔多年重返港足首仗卻大敗一場，賽後難掩失望。34歲的謝德謙闊別逾8年，再替港足出戰A級賽，賽後他向隨隊球迷鞠躬致歉，受訪時亦眼泛淚光：「作為門將失這麼多球，自己有責任，表現真的不好，可做得好點。」李毅凱亦百感交集：「重返港隊當然開心，但同時為輸0：5失望，反映我們準備欠佳、開賽入局不夠對手快，集中度亦不足，在30分鐘已失3球是打擊很大，但今仗是很好的學習經歷，感受到跟日本隊實力差距有多大，會再努力改善。」

百多名香港球迷親身撐場，毋懼寒風持續吶喊打氣，完場後更向港足眾將高呼「贏中國（周三壓軸一戰）」。賽後港足兩戰皆北，敬陪末席，日本隊則兩戰全勝升榜首，次席的東道主韓國隊今晚將鬥中國隊（國足）。

明報記者 余瑋

韓國釜山直擊