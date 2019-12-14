港足撼日本 冀再締奇蹟 東亞運曾挫對方摘金 十年後東亞盃誓溫舊夢

明報記者 余瑋 韓國釜山直擊

日本vs.香港 開電視77台、有線602/662台 晚上18：25直播

2009年12月12日，港足在香港大球場憑互射12碼擊退日本隊，勇奪東亞運金牌。事隔約十年後，港足與「藍武士」今晚將於釜山舉行的東亞盃再交峰，預計3至5℃的寒溫下比賽。港足上仗失兩個死球，以0：2不敵東道主韓國隊。

嚴寒下出戰 眾將盼再爆冷

相比當年金牌班底，港足現已人面全非，只餘門將葉鴻輝一人仍在大港腳陣中，但「阿輝」笑言這是好事，「如果港隊十年後仍是同一班人就不好了，因大家都年過30歲。這賽事是很好的舞台，給青年球員汲取經驗準備接班，相信上仗對韓國隊有上陣的小將，已得到很寶貴經驗。」

由當年屢救12碼的門神，明年3月將踏入30歲，葉鴻輝9年前為大港腳首上陣的國際A級賽，正是在東京舉行的東亞盃，以0：3負日本隊。如今第二次參加賽事兼再遇「藍武士」，他說：「日本隊一直貫徹短傳滲透踢法，實力在我們之上，但港隊仍會以爭勝心態應戰。經過賽前操練，覺得比賽球場有利我們，因場地質素非理想，會對日本組織進攻有影響，他們上仗對中國隊正因此而發揮欠佳。」

十年前仍是學生的兩名港足青年球員徐宏傑及陳俊樂也指，港足東亞運奪金令人振奮及鼓舞。「傑仔」期望仿效當年港足挫日本隊，帶給香港球迷快樂。「樂仔」稱，球隊會續先做好防守，盼打反擊效率方面做得更好。

日本料輪換 奧運腳勢擔正

另邊廂，日本隊首仗擊敗中國隊旗開得勝，鑑於下周三將大戰韓國隊，今晚面對港足料作一定輪換，讓小將備戰奧運。首仗未有上陣的，如今季日職最有價值球員仲川輝人、川崎前鋒中場大島僚太等，將帶領日職最佳青年球員田中碧等奧運適齡小將首出戰。港足對上4次在國際A級賽遇日本皆敗，包括2003年及2010年東亞盃，分別負0：1及0：3。