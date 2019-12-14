羅帥奠光復李城基石 捨龜縮行高位壓迫 麾下質素優化簡單戰術

李斯特城vs.諾域治 now622台 晚上23：00直播

當然柏高的意思絕非認為李城乃一人球隊，相反屬於光譜另一端，而上述的基礎也僅是撐起佳績的許多支柱之一。事實上，李城的進步因素，一大部分乃上手留下給羅渣士執到寶，包括上次話題觸及李城時約略提到的防務根基。無疑今夏賣走了Maguire，但如今的防禦網組成，由門將至中場中路皆屬舊人，卡斯柏舒米高更是一五一六球季捧盃功臣，即是由雲尼亞里到佩爾均強調的防守結構和意識俱能銜接承傳，大大縮短了換帥所需的過渡期。

高質十號麥迪臣關鍵 今倒戈諾域治

是的，即使李城的守備水平早有基本保證，惟在羅渣士接手後卻非一成不變，因此依然需要適應轉型。就像柏高評價摩連奴執教曼聯末期的佛系退守落後於人，羅渣士深知佩爾那一套龜縮戰術行不通，於是引入高位壓迫，既屬潮流趨勢，亦是個人偏好。固然凡事皆為等價交換，壓迫需要體力，壓迫被破而須極速回防重整隊形亦需要體力，羅渣士的理念能夠實行、李城的失球數字長期維持低水（是否最佳防守則無謂拗），同樣要多謝前人的遺產。

回想佩爾丟職的主要死因，乃棄用占美華迪，而促使佩爾甘冒大不韙的深層原因，乃領導層推行球隊年輕化。對上兩期講及曼聯與車路士的青春，其實李城亦有多名廿歲出頭的正選主力。這跟球會的級數和財力不足有關，但確實看到泰國班主不拘泥於昔日榮光的換血決心。佩爾矯枉過正踢悶波盡失民心，被斬纜解僱實屬無可厚非，換上羅渣士便多少有點行運醫生醫病尾的况味，輕易捉到平衡點，在攻守四個phase均做到有板有眼。

此處所形容的輕易，自然也並非講咁易，尤其是陣地戰進攻，做得好的球隊寥寥可數。有個高質素的十號可以事半功倍，羅渣士便幸運地擁有麥迪臣。李城的圍攻策略說來不複雜，重點為麥迪臣在卡啦位，替邊衛與翼鋒串連傳球三角，利用側擊突破；又或是他直接half turn轉身交直線予華迪入楔叩關。簡單的戰術，成效取決於個人質素。麥迪臣走位的時機掌握和控傳的尺寸拿捏，配合一眾肯跑的隊友與華迪的射術，就是李城今季威力之源。

爭終極勝利取決於團結堅持運氣

說着說着，別以為羅渣士沒有功勞位置。他的高位壓迫，讓攻擊球員更多留在前場甚至final third，亦較切合麥迪臣及其他中場的習性。在利物浦掌舵期間的陣式多樣性常惹負評，但最近開始移植到李城，倒是確有實效廣受讚賞，例如上周首度使用四四二Diamond顯見心思。前線勇武、後方支援、冷氣軍師籌謀、外國資金外部勢力支持，李城的（階段性）成功之道誰都懂。能否取得終極勝利，繫於團結、繫於堅持，也繫於運氣吧。

■蘇柏高球評

球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。