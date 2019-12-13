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2019年12月13日星期五
皇馬16強勢踢苦戰 次名失優勢 潛在對手曼城紅軍拜仁祖雲
阿特蘭大奇蹟出線 拿玻里炒肥安聘加度素
拜仁雙殺熱刺 6戰全勝入24球冠分組賽
黃杜配總決賽闖4強 港乒混雙取奧運資格
省港盃暫緩 賀歲盃暫缺外隊
利安納首倒戈領快艇擒龍
體壇快訊：艾薩德世冠首圈過關
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【明報專訊】（請看附圖）
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