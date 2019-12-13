黃杜配總決賽闖4強 港乒混雙取奧運資格

2020東奧乒乓球增設混雙項目，其中在鄭州舉行的世巡賽總決賽，4強均會直入明年正賽圈。賽前一度上陣成疑的黃鎮廷克服腳腕傷患，與杜凱琹以12：10、11：9、11：7淘汰斯洛伐克組合。

港隊暫取11張東奧入場券

「阿廷」對昨仗發揮感滿意，指自己由上月尾在日本T2聯賽腳傷後，一直積極恢復及準備，「主要目標達成了，之後就順其自然，最重要是不會第二次受傷」。「阿杜」則指第一局便落後0：8，取勝過程較困難，但能夠打入奧運，還是值得開心的。

連同仍待確認奧運資格的馬術選手何誕華，「黃杜配」成為繼游泳何詩蓓、歐鎧淳、體操石偉雄等之後，獲港隊第11張奧運入場券。二人昨亦分途出戰其餘項目但失利。黃鎮廷伙何鈞傑在男雙首圈面對中國隊組合許昕/樊振東，連輸3局落敗，前者再在男單以局數0：4不敵另一國手梁靖崑。女單中國的丁寧則意外地以2：4負予日本的佐藤瞳。

至於港隊女將杜凱琹/李皓晴與吳穎嵐/蘇慧音亦在女雙出局，令「黃杜配」成港隊今屆賽事最後希望。他們今日再度合作，對壘日本的水谷隼/伊藤美誠，爭入混雙決賽尋求衛冕。