皇馬16強勢踢苦戰 次名失優勢 潛在對手曼城紅軍拜仁祖雲

皇家馬德里昨仗賽前已鎖定以A組次名出線16強，卻仍藉前鋒洛迪高高斯、雲尼斯奧斯祖利亞及中場莫迪歷建功，3：1挫一度扳平的布魯日。由於16強抽籤列明，同一聯賽及分組賽同組球隊不會對賽，所以，皇馬可能需與奪標大熱門曼城、衛冕的次熱門利物浦、第5熱門拜仁慕尼黑或同是15倍的祖雲達斯爭入8強，而唯一上籤則應是對RB萊比錫。另若抽中「斑馬兵」，則代表基斯坦奴朗拿度（C朗）將首次倒戈「銀河艦隊」。

莫迪歷毋懼硬仗 「只為出線高興」

莫迪歷說：「我不知道（16強對手）會是誰，亦沒所謂。任何對手都是難打的，每場都是硬仗。我們只會為出線而高興。」利物浦後衛安德魯羅拔臣卻說：「我們過去兩屆歐聯先後獲得亞軍和冠軍，已受到各方尊重，沒有人願意與我軍交手，但也明白，每個對手都想打敗我們。」

此外，皇馬教練施丹相信，上月尾在歐聯主場打和巴黎聖日耳門（PSG）時，足踝骨裂的翼鋒夏薩特不用做手術。首名出線的PSG昨仗則憑莫路伊卡迪、沙拉比亞、尼馬、基利安麥巴比及卡雲尼各入一球，主場以5：0大破包尾的加拉塔沙雷，主帥杜曹賽後大讚尼馬亦貢獻兩個助攻，以及讓予卡雲尼主射12碼。然而，英國傳媒卻報道，近季屢傳離隊的尼馬已受到曼城、利物浦及車路士等垂青。

馬體會挫火車頭 壓利華次名過關

D組方面，賽前非勝不可的馬德里體育會，藉葡萄牙新星祖奧菲歷斯射入12碼，結束個人連同國際賽共8仗入球荒，加上菲臘比蒙達里奧埋齋，以2：0輕取客軍莫斯科火車頭，賽後6戰得10分，多第3利華古遜4分和以次名出線。「利華」被C朗及其祖雲隊友希古恩破門，主場0：2敗陣。C朗今季分組賽上陣6次只入兩球。