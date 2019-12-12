紅軍歐聯首名闖16強 沙拿窄角度奠勝 拿玻里出線炒安帥

利物浦此仗必須不敗才掌握出線主導權，上輪英超傷出的洛夫雲趕及復出，休戰一場的沙迪奧文尼復任正選，和基達齊齊倒戈。主隊初段多次埋門，均被利物浦門將艾利臣比加化解，其後紅軍攻勢不斷，但主力射手沙拿頻頻失機，雙方上半場互交白卷。洛夫雲下半場初段傷出，而戰至57分鐘，文尼左路快放引得門將史坦高域出迎，再傳予無人看守的基達頂入空門。不足2分鐘後，佐敦軒達臣後場長傳，薩軍球員頭槌回後失誤，被沙拿截得皮球右路推進，門將史坦高域再次太早出迎，沙拿推至底線窄角度射入遠柱奠勝。

安察洛堤或轉戰英超

利物浦首名晉級後，薩軍以7分排第3位出局，將轉戰歐霸，新星艾寧夏蘭特更被拍得將水樽怒擲向草地。

同組的拿玻里則有射手米利克上半場連轟3球，成為隊史首人在歐聯戴帽，而第300場為球隊上陣的梅頓斯（圖b右）在75分鐘極刑奠勝，最終以4：0大勝亨克，在E組3勝3和得12分，較利物浦少1分，以次名晉級。不過，拿玻里此前各項賽事9場不勝，會方仍在賽後兩個多小時宣布辭退主帥安察洛堤（圖b左），傳由AC米蘭前帥加度素接掌。安察洛堤在去年5月取代沙利，簽約掌帥3年，他被炒卻不愁出路，多間英國傳媒報道，阿仙奴及愛華頓均希望由他接掌球隊。

亨克門將締最年輕上陣紀錄

而敗方亨克昨由門將雲達禾特擔正，以17歲287日成為歐聯上陣最年輕門將，打破比利時同鄉兼賓菲加門將史韋拉，兩年前對曼聯時創下18歲51日的舊紀錄。