體壇快訊：迪甘斯續掌法國隊至2022年

F1否決新季採用新輪胎

世界一級方程式賽車（F1）經過季後測試及討論後，未達7支車隊贊成的門檻，否決使用新規格輪胎，將續用今年版本的車胎。

港欖U19亞洲賽不敵台北

衛冕的香港欖球青年軍昨於台北出戰U19亞洲賽，在次仗面對東道主中華台北隊，意外以15：28落敗，連同日前首仗以47：20擊敗新加坡隊，只能在4隊中暫列第3位，後天壓軸一擊必須擊敗韓國隊，才有望達成七連霸。

李俊威蘇格蘭賽無緣32強

香港職業桌球手李俊威昨晚於蘇格蘭公開賽，面對中國隊的肖國棟全程陷於劣勢，終以局數0：4敗陣，無緣32強。中國隊一哥丁俊暉昨晨則兩度打出一棒過百，以局數4：1挫威爾斯的米高韋特，闖進64強。

卡達第1500仗無緣奏凱

阿特蘭大鷹隊42歲「飛人」卡達（圖右），昨第1500次於NBA上陣，成為繼「酋長」 巴利殊等名將後的第5人。惟鷹隊昨完場前59秒領先6分下，被主場的邁阿密熱火逼至加時，再以121：135落敗。熱火與擊敗丹佛金塊的費城76人，續保常規賽主場全勝。