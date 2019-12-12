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2019年12月12日星期四
港足兩輸死球僅負韓國 數十球迷釜山打氣 球場現光復香港旗
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黎振浩返母校 客串教練授師弟妹心得
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【明報專訊】田徑港將黎振浩（黑衫）昨重返小學母校寶血會嘉靈學校，與校隊師弟妹分享運動員經歷，同時客串教練傳授技術，其後獲小學生送上巨型心意卡，祝願這名香港4x100米接力紀錄保持者，再為港爭光。
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