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黎振浩返母校 客串教練授師弟妹心得

【明報專訊】田徑港將黎振浩（黑衫）昨重返小學母校寶血會嘉靈學校，與校隊師弟妹分享運動員經歷，同時客串教練傳授技術，其後獲小學生送上巨型心意卡，祝願這名香港4x100米接力紀錄保持者，再為港爭光。

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