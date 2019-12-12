港足兩輸死球僅負韓國 數十球迷釜山打氣 球場現光復香港旗

因羅素不獲球會放行，丹尼因傷落選，今日27歲生日的中堅馮慶燁得以首次為大港腳上陣。中場黃威則首度在麥柏倫麾下正選上陣，與陳俊樂及鄭兆均支援單箭頭夏志明。主場的韓國隊有韓職最有價值球員金甫炅等壓陣，但世界盃門將趙賢祐列後備。在奏中國國歌時，約30名香港球迷背對球場，舉起「光復香港，時代革命」旗幟。

壽星馮慶燁大港腳地標

韓國隊此仗主導比賽，但早段只有外流美職的黃仁範窩利斜出較具威脅，反觀港解圍主隊的角球後，鄭兆均27分鐘反擊妙傳夏志明，但後者殺入禁區時受夾擊，左腳篤射出界。他在5分鐘後再有一次禁區外轉身射門，但乏力被對方門將接實。第75次為港足上陣的葉鴻輝則在一次接頭槌時甩手，僅拍出對手補射。他另一次出迎與韓國隊前鋒金承大相撞，後者因傷退下火線。

港隊穩守至上半場補時，但艾里奧解圍省中隊長黃洋右手，黃仁範「峨眉月」罰球彎過人牆中內柱彈入，助韓國隊領先。港隊即使控球不足兩成，但換邊後反擊續具威脅，羅梓駿左路底線傳中，但越過鄭兆均頭頂。83分鐘，效力日職FC東京的羅相浩接應二傳，小禁區破門奠勝。韓國隊終以2：0擊敗港足，以得失球差領先日本隊。港足則與中國隊同分，暫列榜尾。

新舊港足主帥麥柏倫金判坤相遇

港足防守反擊戰術奏效，只因兩次死球失守而落敗，主帥麥柏倫稱：「己隊防守得相當好，很有隊形，每人都專注在自己的任務上，對手也沒製造到入球機會。我很欣賞他們的投入，當然我們在死球防守上要更果斷。」現職韓國足總副主席的港足前帥金判坤，賽後與麥柏倫握手，並讚賞港足表現。麥柏倫則覺得球隊值得搶到分：「我知道港隊對韓國隊的往績不怎樣，試過輸0：5，今場只是兩次死球失守，但我們仍然感到失望，覺得最少值得和波。」

（東亞盃消息）