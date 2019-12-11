張本智和誓當令和怪物 總決賽明開鑼 16歲中國隊剋星求破瓶頸

明報記者

這是張本智和在日本今年4月改年號時的個人宣言：「就如松坂大輔（日籍棒球名將，曾效美職波士頓紅襪）被稱為平成怪物，我想做令和年間的代表人物。」惟現實總是殘酷，因為手指傷未癒，他今年在世界賽未對上中國隊球手，便在16強出局，被勒令放假休養。然而，他近半年戰績同樣不見突出，尤其面對中國隊球手時。去年總決賽落敗的林高遠，今年6月於世巡賽香港站復仇，如中國乒協主席劉國梁預言，張本未發揮潛力，陷於瓶頸。

奧運抗壓爭金 盼如羽生內村

出身自乒乓世家，父母由四川移居日本前，是中國賽事常客。技術上，張本智和的反手多變，足以抗衡任何球手，然而正手與短枱磋球未夠純熟，但更大問題可能是心理。雖然經常揚言要取奧運冠軍、世界第一，令部分中國球迷認為他囂張，但張本自覺欠缺一份壓場的信心，希望學習仙台同鄉、滑冰王子羽生結弦與體操名將內村航平：「他們能在萬眾矚目下頂住壓力，贏得奧運金牌，我希望成為這樣的運動員。」

明天在中國鄭州開打的世巡賽總決賽，便能再測試張本智和。他季尾狀態似有起色，在上周世界盃擊敗中國隊名將馬龍入決賽，領先局數2：1下反負另一東道主樊振東，可見面對6名中國隊球手圍剿，亦有力一戰。雖然他今年中離開體育尖子學院，升讀傳統高中，但近日已鎖定日本隊奧運資格，亦有自己的生涯規劃：「高中前兩年專注奧運，之後讀書。我想我33歲時還能出戰2036年奧運，不過希望25歲時結婚。」

妹妹美和青年賽嶄露頭角

雖然張本智和要在3年後，成為日媒筆下「東京大學金牌學生」難度極高，但即使要放下球拍，其妹妹張本美和亦準備好接棒。年僅11歲的美和已為日本出戰U15世巡賽，今年7月便在香港站摘銀，登上成人舞台指日可待。