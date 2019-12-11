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2019年12月11日星期三
港足東亞盃寒戰韓國 時隔9年再戰決賽周 麥帥冀令對手吃苦頭
國足負日本 後衛腳踢對手後腦捱批
馬體會背水一戰迎火車頭
賓施馬涉勒索案上訴遭駁回
阿仙奴返勝軌 龍帥領軍首捷
傅家俊蘇格蘭賽大勝闖64強
帝王絕殺一分險勝火箭
體壇快訊：橫濱全北亞冠同處H組
電視精選
張本智和誓當令和怪物 總決賽明開鑼 16歲中國隊剋星求破瓶頸
奧運不乏神童 11歲英女將劍指滑板金牌
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【明報專訊】（請看附圖）
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港足東亞盃寒戰韓國 時隔9年再戰決賽周 麥帥冀令對手吃苦頭
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