港足東亞盃寒戰韓國 時隔9年再戰決賽周 麥帥冀令對手吃苦頭

韓國vs.香港 開電視77台、有線602、662台 晚上18：30 直播

港足去年底在東亞盃外圍賽次圈，以2勝1和及較佳得失球，力壓同分的朝鮮隊，繼2010年再闖決賽周。當年港足3戰全敗，零入球及失10球，今屆除了搶分，能否入球亦是考驗。世界排名升至139位的港足，今晚面對排名41位的韓國隊，兩軍自90年代起8次交手港足全敗，對上一次對碰正是2010年東亞盃，港足慘吞5蛋，再之前已是2003年東亞盃，僅靠入籍兵羅倫士「破蛋」負1：3。

或低至0℃ 料穩守突擊

港足主帥麥柏倫日前稱，期望製造困難給對手：「我們的位置是挑戰者，最重要是每個球員保持高度集中，減少犯錯，以彌補實力上的差距。」港足預計續用4-5-1陣式，像此前世界盃外圍賽對伊朗隊等西亞勁旅時，穩守突擊。港超榜首富力R&F的3名球員，梁諾恆、羅拔圖及基奧雲尼，因出戰聯賽至周日才歸隊，今仗或先列後備。

釜山入夜後氣溫可低至攝氏0℃至4℃，港足大軍抵埗3天逐步適應，但22歲小將鄭兆均承認，練習反擊戰術跑動後，呼吸會略感吃力：「體能上會與對手有距離，故用球和組織會盡量簡單，避免消耗過多體力。」

太極虎爭三連霸 防線屬一隊最強

力爭三連霸的韓國隊，防線近乎最強陣容，金英權、金玟哉、金珍洙是近年「太極虎」正選。然而，球隊之前3場正式賽事不勝兼零入球，今次更未徵召孫興慜、黃喜燦和黃義助等歐洲聯賽星將，主帥保羅賓度承認有損實力：「我們用上另一班底，難與之前比較，但會保持原有風格，看看新面孔如何融入。」

韓國隊料由應屆韓職最有價值球員（MVP）、蔚山現代30歲中場金甫炅，聯同效力美職溫哥華白帽的黃仁範鎮守中場。金甫炅以13球成今季韓職本土神射手，曾效力英超卡迪夫城及英冠韋根，另一國家隊常客文善敏則料以翼鋒姿態取替孫興慜。