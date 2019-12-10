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2019年12月10日星期二
紅軍爭首名薩無赦 敵鋒夏蘭特黃喜燦南野拓實火力猛
美斯碧基避戰 拿達路領國米襲巴塞
東亞盃開戰 中日交鋒 麥帥冀港足把握機會展實力
羅渣士慶幸李城被看扁減壓 哥帥：曼城難敵歐洲列強
些路迪險勝格流 蘇聯盃締十連霸
丁俊暉破錦標荒 時隔10年再贏全英賽
體壇快訊：亞冠亞協今抽籤
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【明報專訊】（請看附圖）
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