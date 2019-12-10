東亞盃開戰 中日交鋒 麥帥冀港足把握機會展實力

內媒：下周「中港大戰」必勝

港足時隔9年再度參加賽事，首仗於明晚對東道主韓國隊，球隊抵達釜山後已完成兩課操練。4隊主帥包括麥柏倫、中國的李鐵、日本的森保一及韓國的保羅賓度，昨一同出席記招。港足上月兩仗主場世界盃外圍賽1勝1和，麥柏倫直言為麾下增信心，但強調在東亞盃將截然不同：「我們要重新出發，先專注做好防守，但同時盡力組織攻勢。」昨有內地傳媒報道，中國足協對今次成績底線，是避免包尾「墊底」，又指基於「目前眾所周知的情况」，下周三的「中港大戰」必須取勝，不能有「半點閃失」。

今晚6時30分的揭幕戰，由中國隊與日本隊合演「中日大戰」。國足在名帥納比上月中請辭後，由名宿李鐵領軍，能否「坐正」或取決東亞盃的成績。李鐵稱，能成為國足主帥是他人生一個夢想，並指無論對日、韓抑或港足，都會全力以赴。日本隊由剛榮膺今季日職最有價值球員、首入選的橫濱水手翼鋒仲川輝人，聯同FC東京中場橋本拳人等主力，帶領一眾奧運適齡小將出擊。而東亞盃女足賽今午揭幕戰，由東道主韓國女足對中國女足。