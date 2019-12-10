紅軍爭首名薩無赦 敵鋒夏蘭特黃喜燦南野拓實火力猛

薩爾斯堡vs.利物浦 now643台、有線616/656台、myTV Super303台 明晨01：55直播

兩軍10月初在晏菲路首度交手，利物浦以4：3險勝後，上月底再在主場僅和拿玻里，故E組需鬥至壓軸一輪，才能確定兩個16強席位。紅軍剛取得英超七連勝兼鎖定聖誕「一哥」地位，主帥高普卻為不失球最高興，並盼征戰薩爾斯堡時能重演，原因是紅軍此役和波便出線，但獲首名與否，則視乎僅少1分排次席的拿玻里，後者只要取得1分，在對賽成績佔優下，將壓過利物浦。不過，利物浦贏波的話，便鐵定首名晉級，16強可避開巴黎聖日耳門、拜仁慕尼黑、祖雲達斯及巴塞隆拿。

薩軍今季主場僅1次敗陣

雖然高普掌帥一年即領紅軍重返歐聯，亦連續兩屆殺入決賽，但分組賽作客成績卻未如理想，近3季僅在馬里博爾及亨克兩支弱旅身上取勝，令明晨之戰勝算成疑，何况薩爾斯堡的主場威力不容忽視？薩軍今季奧甲及歐聯只在紅牛體育場輸過一次，為10月底以2：3僅負拿玻里；明晨只需小勝1球，並不失多於3球則可晉級。

至於逼和拿玻里的功臣洛夫雲上仗傷出，雖然高普指沒大礙，但正值賽事頻密，紅軍20日內將迎來9場賽事，料不會讓他冒險上陣，改由祖高美斯伙華基爾雲迪積克鎮守中路。薩軍則近乎「夫添」迎戰，包括今季歐聯場場入波的艾寧夏蘭特，這名19歲新星射手作客晏菲路亦轟入1球，已博得曼聯等豪門青睞，將和日、韓雙星南野拓實及黃喜燦擔正攻堅。

拿玻里料勝亨克 肥安或演告別戰

至於拿玻里迎戰榜尾軍亨克，只要不敗即出線，不過亨克現時僅得1分，正是從拿玻里身上取得。不過出線與否，或已無法挽回安察洛堤的帥位，因意媒上周已大肆報道「肥安」勢被炒，加上拿玻里周日在意甲僅逼和烏甸尼斯，未能走出各項賽事9場不勝頹勢，明晨一仗或成其告別戰，曾執教AC米蘭的加度素則成接任的大熱人選。