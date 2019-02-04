何詩蓓美國賽100自摘季 慢上屆奧運冠軍僅0.15秒 收穫1銀1銅

已奪兩張個人項目奧運入場券的何詩蓓，續於亞特蘭大出戰美國公開賽，為明年大戰寓賽於操。她前晚在100米自由泳初賽，以54.19秒獲總成績第3位，強勢游進決賽。她昨晨在決賽遇上多名世界冠軍，反應時間雖是8人中最慢，令首50米僅排第4，但力追下以53.87秒觸池，終以0.28秒優勢，力壓美國隊上屆奧運接力冠軍施蒙妮嘉，摘下銅牌。這名港將做出的時間，慢奪金的美國隊新星艾莉加布朗0.45秒，較銀牌泳手兼上屆奧運此項冠軍曼妮爾，亦只慢0.15秒。

賽後續留美訓練

22歲的何詩蓓前天於200米自由泳摘銀，以1銀1銅結束4天賽事，亦完成今年國際泳聯賽事。已奪100及200米自由泳奧運資格的她，上月在短池游泳國際聯賽，做出兩項亞洲紀錄及香港紀錄，戰畢昨仗後將續留守美國訓練。

鄭莉梅距奧運A標1.13秒

另一港將鄭莉梅在初賽排14位，跌入較慢的B組決賽，終以55.51秒排第3，雖再次達到奧運B標，但較自己今年8月做出的55.19秒慢。師妹譚凱琳則在C組決賽做出55.95秒，排名第6，刷新個人最佳時間，同時亦達奧運B標。港泳隊目前累積5張東京奧運入場劵，有份為港奪兩項接力資格的鄭莉梅及譚凱琳，將要趕在明年7月截標前，爭取在個人項目入圍。