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2019年12月9日星期一
曼聯挫曼城 燃前四希望 蘇帥首贏打吡戰 哥帥嘆衛冕不現實
李城大勝維拉 九連勝續追趕紅軍
龍帥領兵誓取韋斯咸 傳會方斟阿迪達任新帥
巴塞大勝馬略卡 續壓皇馬居首 美斯35次「戴帽」創紀錄
港足抵釜山 抗4℃低溫備戰東亞盃
港馬術隊首屆亞洲賽添銀銅
體壇快訊：仲川輝人首奪日職MVP
電視精選
何詩蓓美國賽100自摘季 慢上屆奧運冠軍僅0.15秒 收穫1銀1銅
李思穎單車世盃連續兩站第7
黃尹雋港島十公里賽平香港紀錄封王
張家朗衛冕港花劍賽 迎奧運測試賽
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【明報專訊】（請看附圖）
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