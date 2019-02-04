體壇快訊：仲川輝人首奪日職MVP

PSG反勝蒙軍續居首

巴黎聖日耳門（PSG）昨於法甲作客中游的蒙彼利埃，41分鐘雖因烏龍球先落後，但74分鐘有尼馬扳平，加上基利安麥巴比2分鐘後射成2：1，尾段後者再助攻莫路伊卡迪，終以3：1反勝，續於聯賽領放。

丁俊暉全英賽鬥麥古爾爭冠

中國隊一哥丁俊暉昨出戰桌球全英賽，5局均打出一棒逾50度以上，以局數6：2大勝同胞顏丙濤，將鬥蘇格蘭籍的麥古爾，爭取打破逾兩年排名賽錦標荒。麥古爾則在另一場4強以局數6：0，橫掃北愛爾蘭的麥克艾倫。

陳巍破世界紀錄贏總決賽

美籍華裔的兩屆世界冠軍陳巍，前晚於花樣滑冰大獎賽總決賽，取下335.3總分打破世界紀錄，以逾40分優勢，大勝25歲壽星兼日本隊星將羽生結弦，達成男子組三連霸。

米拿首領紐約人告負

米克米拿昨首以紐約人暫代主帥身分，於NBA常規賽以103：104，主場敗予印地安那溜馬，未能阻止球隊九連敗，續排東岸榜尾。達拉斯獨行俠則在主場以130：84大勝新奧爾良塘鵝，以五連勝姿態升上西岸第2位。