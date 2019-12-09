巴塞大勝馬略卡 續壓皇馬居首 美斯35次「戴帽」創紀錄

巴塞由復勇的基沙文7分鐘先開紀錄，美斯其後離門25碼射入世界波，上半場尾段再偕蘇亞雷斯2分鐘內連轟兩球，並於83分鐘埋齋，繼10天前歐聯分組賽，「MSG」組合再齊獻入球，助巴塞擊敗有安迪布迪美亞梅開二度的馬略卡，力壓同得34分的皇家馬德里重登榜首。而上周歷史性六奪金球獎的美斯，除了賽前高舉獎盃助興外，昨仗後超越宿敵C朗的34次西甲「戴帽」紀錄，並以12球領前射手榜。

C朗開紀錄 難阻祖雲首敗

至於祖雲達斯同晚在意甲作客拉素，亦是保羅戴巴拿第200次為球隊披甲。C朗雖在25分鐘先開紀錄，但雷斯菲臘比完半場前扳平。祖雲中場古達度69分鐘鏟跌敵衛魯歷領黃，球證審視VAR後改判紅牌，拉素再有米連高域沙域及卡些度各建一功，主場反勝3：1，追至落後對方3分排第3。祖雲今季不敗身被破，亦未能乘榜首國米前晚失分重奪榜首，令球迷怒不可遏，在網上紛紛要求辭退教頭沙利。