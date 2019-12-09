曼聯挫曼城 燃前四希望 蘇帥首贏打吡戰 哥帥嘆衛冕不現實

曼市雙雄甫開賽已攻勢不斷，拉舒福特被貝拿度施華攔跌獲判12碼，為曼聯於23分鐘親自操刀中鵠。6分鐘後，曼聯箭頭安東尼馬迪爾射地波撞近柱入網。雖然奧達文迪在85分鐘由接應角球頂成1：2，但勝利仍屬紅魔，亦是蘇斯克查領軍曼聯近兩年來，首次在同市打吡取勝。曼聯在英超連挫熱刺及曼城兩支前列球隊，追至落後第4的車路士5分。

曼聯升第5 落後「四哥」車仔5分

失分的曼城以32分續排第3，成為哥迪奧拿領軍生涯同期最差成績，若要如上季以98分強勢衛冕，藍月需在餘下22場全勝。此前在英格蘭頂級聯賽，沒有球隊能由落後14分後上封王，哥帥亦謂奪標機會渺茫：「現在要思考如何踢好下場比賽，去想如何追上（利物浦）是不切實際。不過我們有責任，也必須繼續嘗試。」而中堅史東斯觸傷膕繩肌退下火線，傷勢未明，令藍月防線在聖誕快車檔期更見緊張。

另外，曼聯雙將費特洛迪古斯和連格，昨被主隊球迷譏諷是猴子，蘇帥直斥肇事者應被罰終身禁足球場。而相關影片在社交網流傳後，曼城表示將協助警方調查，至昨晚一名41歲男子涉嫌在公共地方種族歧視被捕，被曼市警方拘留問話。

利物浦保清白身 高普歎完美

至於紅軍昨提早鎖定聖誕一哥之位，亦是近14場首保清白身，令高普喜不自勝，形容是幾乎完美的一天：「老實說，我已忘了不失球的感覺，原來這麼痛快；球員在更衣室說得最多也是『不失球』一詞，大家對此渴望已久。己隊需更常做到，如下場對薩爾斯堡。」利物浦周三凌晨迎來歐聯分組賽生死戰，作客薩爾斯堡必須不敗才能出線16強。

（英超消息）