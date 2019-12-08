悟大無畏精神 歐智鋒智取頂峰 師承黎志偉 傳承鬥志攀向奧運

歐智鋒笑言只是電影《獅子山上》的「茄哩啡」，飾演黎志偉芸芸學生之一。現實中的歐智鋒，在香港攀石界早已並非「茄哩啡」，由中學校隊攀入港隊，去年乘亞運增設運動攀登，首次出戰即闖個人全能決賽，以第6名寫下最佳成績。

歐智鋒自小練短跑，攀石生涯始於中學，同校師兄黎志偉當時已畢業，任校隊教練回饋母校，剛升上中學的阿鋒正是其學生。阿鋒初試攀石即一口氣登頂，令小伙子大感滿足，萌生濃厚興趣，甚至放棄田徑，專心挑戰高牆，順利入選校隊後，在本地賽嶄露頭角。直至2011年，黎志偉駕電單車回家時遇上車禍，原來事發前，他正是教畢阿鋒等校隊師弟。阿鋒憶述當日得知消息只感錯愕，直至偕隊友到醫院探望，眼看對方由運動健將到躺臥病牀，自此更半身癱瘓，設身處地難免心頭一酸。

佩服黎志偉自信 為對方遭遇心酸

阿鋒憶述對方指導校隊期間，總是把握練習機會：「他經常一起鍛煉，沒有人會喜歡做體能，因為又悶又辛苦，他卻很有恆心。當年亦沒有資源出國訓練，他只靠在香港努力，也能達到亞洲頂尖水平，因此大家都很尊敬這位師兄。」十多年前，黎志偉打破日韓壟斷稱霸亞洲，然而日本隊如今實力已遠超亞洲，近年在世界賽穿金戴銀，是少數能與歐洲勁旅匹敵的亞洲隊伍。不過，競技運動引人入勝之處，正是沒有必然，阿鋒深明此理，又從黎志偉身上有所領悟：「除了攀石能力，我亦佩服他的自信，完全不畏強敵，自覺不會輸給任何人。有時我們見到日本隊的表現，忍不住想怎可能贏到，其實即使有差距，也絕不可打定輸數。」

入奧競爭激烈 冀表現更穩定

要拉近差距，苦功必不可少。去年亞運第6名佳績帶來更多體院資助，令他可暫停教練工作，全力備戰明年5月的奧運亞洲區外圍賽，爭冠以換取唯一的出線席位。勁敵中國隊及日本隊已經入圍，韓國隊盛傳棄戰，令港隊呼聲甚高，但隊內競爭非常激烈，阿鋒需和亞運戰友游嘉俊、陳翔志爭奪一張入場券。阿鋒自言仍欠穩定，上月亞洲賽就在強項難度賽失手，未來半年時間分配十分關鍵：「奧運只有全能賽，既要穩住難度賽，更需加強其餘兩項的競爭力，希望達至平衡。」

運動攀登明年首登奧運舞台，阿鋒自覺是幸運一代，亦拒絕讓難得的機會溜走。無論今屆成功與否，他已矢志再堅持4年，誓踏上最高殿堂：「有些外國選手已過30歲仍處巔峰，4年後我才28歲，仍是黃金年齡。無論明年結果如何，我也不會就此放棄，一定再挑戰下屆奧運。」

文：黃頴恩、圖：賴俊傑