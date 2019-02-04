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2019年12月8日星期日
紅軍大勝鎖定聖誕一哥 作客輕取般尼茅夫 熱刺5蛋贈般尼
愛華頓換帥首戰挫車路士返勝軌
橫濱水手稱霸日職 煞科戰挫FC東京 搔15年之癢
賓施馬傳射居功 皇馬輕取愛斯賓奴
國米羅馬交白卷 干地領軍首顆粒無收
慕遜加柏挫拜仁 德甲續居首
29歲禾絲妮雅琪明年澳網後掛拍
體壇快訊：何詩蓓美國賽摘銀
SUN周日足球直播
悟大無畏精神 歐智鋒智取頂峰 師承黎志偉 傳承鬥志攀向奧運
考分析與判斷 手腦並用缺一不可
商場設抱石場 前港將盼走入大眾
神戶勝利船拒受邀來港 飛馬放棄協辦賀歲盃
李海恩世盃劍橋站爭先賽16強止步
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【明報專訊】（請看附圖）
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紅軍大勝鎖定聖誕一哥 作客輕取般尼茅夫 熱刺5蛋贈般尼
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