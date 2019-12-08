紅軍大勝鎖定聖誕一哥 作客輕取般尼茅夫 熱刺5蛋贈般尼

如高普賽前所言，利物浦輪換多達7人，停賽復出的門將艾利臣比加，與前線穆罕默德沙拿、羅拔圖法明奴等復任正選，沙迪奧文尼退居後備。紅軍早段主導比賽，但到35分鐘才由佐敦軒達臣過頭波突破般尼茅夫防線，由張伯倫篤入打破悶局。同樣罕有獲正選的基達，則在44分鐘接應沙拿後跟傳球射入單刀。基達換邊後投桃報李，助沙拿收穫今季聯賽第7球。利物浦終作客3：0大勝，於榜首領先11分，意味在拆禮物日惡鬥李斯特城前，穩坐一哥位置，般尼茅夫則五連敗。

沙拿英超第100戰奠勝

利物浦未來1個月仍有9場比賽，包括周三凌晨作客薩爾斯堡的歐聯出線關鍵戰，下周再啟程往卡塔爾出戰世冠盃。高普指23人大軍中，哈維艾利洛等4名小將出戰聯賽盃，再會合其餘球員，又保證後備球員出場機會：「去年我們不用1個月輪換30次，但今年100%有需要。現實不像足球遊戲，球員需要休息。」

孫興慜個人表演攻入金球

熱刺新帥摩連奴賽前在訓練營留宿，通宵備戰亦收到效果，他們回師主場，開賽9分鐘內便由哈利卡尼與盧卡斯莫拉建功領先兩球，加上孫興慜32分鐘由防守禁區引球推進，擺脫多名敵衛單刀攻入金球，終以5：0擊敗般尼，為上輪不敵曼聯吐烏氣。榜尾的屈福特則以0：0悶和水晶宮，他們賽前公布皮亞臣成為今季第3任領隊，莎士比亞為副手，今日履新。

皮亞臣與莎士比亞的舊東家李斯特城，今晚則作客阿士東維拉，但左後衛芝維爾續上陣成疑。球隊近期七連捷，日前與現任領隊羅渣士續約至2025年，據報年薪達800萬鎊（約8227萬港元），較之前高六成。