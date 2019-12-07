職業路尾聲 陳七嘆原地踏步

歐冲盼再外闖

當年任隊長的歐陽耀冲在南華贏盡錦標，現已30歲的「神之子」曾赴葡萄牙及內地落班，一年半前回流港超，但仍未放棄外闖機會：「我想追求挑戰，即使上陣不多，但見識得着比留港發展多。」他承認對本地足球感悲觀，指出入座率、外援及比賽質素都在下降。

陳偉豪建議提高競爭

當年以超齡球員參賽的陳偉豪及黃展鴻，現以球員兼教練身分續留港超。37歲的豪哥慨嘆，東亞運金牌看似帶來希望，惟像是曇花一現，需提高競爭：「現在球員10個有8個心態欠佳，每天數小時訓練也做不好，但不能說是新一代散漫，只是以往這樣早被淘汰，現在卻球員人數不足，競爭減少。」

當年足總技術總監、理文主帥陳曉明說，近年教練團規模、行政及架構上，已較以往專業。常說做好青訓，他認為，職業聯賽平台需考慮能否給小將信心，如收入及發展空間等保證。