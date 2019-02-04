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2019年12月7日星期六
紅魔打吡靠反擊 年輕非藉口 整體發揮關鍵
紅軍落實世冠盃大軍 強勢訪般茅誓取英超七連捷
阿仙奴主場負白禮頓 9場不勝42年最差
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職業路尾聲 陳七嘆原地踏步
英雄輝重回港足起點 將兩戰東亞盃
投身社會不忘足球 六將續戰業餘賽
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33歲實現創業夢 吳逸凱籲後輩不斷增值
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【明報專訊】（請看附圖）
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