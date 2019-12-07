祖雲征拉素 沙利指C朗重拾佳態

祖雲達斯上仗聯賽主場以2：2賽和薩斯索羅，將榜首位置拱手讓予國際米蘭。今季接替艾歷尼執教「斑馬兵」的沙利，上任後雖未嘗敗績，但明晨作客近4仗各項賽事不敗的拉素未敢掉以輕心：「C朗已恢復最佳狀態，下一步是重拾射手觸覺。」然而意大利傳媒分析，C朗、保羅戴巴拿及希古恩3名射手在現有陣容未能共存，沙利需解決此問題方有望爭標。對手拉素方面，主帥施蒙尼恩沙基料續倚重狀態大勇的恩莫比尼，冀可擊敗有中場艾朗藍斯缺陣的「斑馬兵」。另外，曾效力羅馬的上海申花前鋒艾沙拉維，昨晚在中國足協盃次回合建功，助球隊以3：0擊敗山東魯能，兩回合計勝3：1奪冠。

德甲榜首慕軍迎拜仁

另外，德甲今晚續演多場賽事。其中第4位的拜仁慕尼黑將作客多4分的「一哥」慕遜加柏，位列第5的多蒙特則迎戰杜塞爾多夫。拜仁上仗聯賽不敵利華古遜，暫代主帥費歷克吞下執教後首敗，今仗續有歷卡斯蘇尼缺陣，但射手羅拔利雲度夫斯基足可信賴。主隊眾將腳風順暢，其中比列安保路上仗梅開二度，領軍擊敗弗賴堡，勢成拜仁心腹大患。