紅魔打吡靠反擊 年輕非藉口 整體發揮關鍵

曼城vs.曼聯 now611/621台 明晨01：30直播

重要的事情往往最容易被忽略或遺忘，所以真係講三次都未必夠。曼聯在費格遜麾下不是踢進攻足球，於是蘇斯克查上季中接手後，也就從來談不上復現費Sir的進攻足球。來到今季更明顯不過，此乃不久前柏高便提及過的，從紅魔人腳配搭已看到幾乎獨沽一味打防反，主動式壓迫、被動式進攻為主調，陣地戰仍未見產生多大威力，很倚賴Martial的中鋒策應作用，創造力則端視乎保羅普巴的傷患及狀態（預計最快下周中歐霸才復出）。順理成章的結果為，紅魔面對縮後防線的中下游球隊老鼠拉龜，反而遇上控球主攻的前列分子更合發揮。換言之，在今晚曼市打吡靠反擊搵食，純粹因為這是蘇B唯一選項，基本上跟藍月的罩門無關。

蘇B提升福仔叩關及走位能力

不過也得留意，紅魔的所謂劫富濟貧，撇除被狼隊逼和一仗（一來對方不屬傳統Big幾，二來當時似受歐霸拖累處於低潮），其餘全在奧脫福迎「富」，今晚始是首度造訪強隊，究竟屬有利或不利條件，只能透過實戰驗證。單看戰績，紅魔在今屆英超主強客弱倒是肯定的。不負責任的解讀可以是歸咎於經驗淺見識少，腦囟未生埋而易受外在環境影響，可是觀乎上季紅魔曾經作客N連捷，今季也有在聯賽盃揚威史丹福橋的紀錄，這個年輕有罪的說法看來說服力也不太足夠。

或許一切差異純屬正常波動，就像拉舒福特的罰球，既有射死車仔的神來之筆，更多是射上觀眾席影蹤消失，卻無人夠膽抹煞他及其他少年魔兵的基礎水平和進步可能，以至蘇B的進步空間亦然。福仔在周中快車擊退熱刺之役演出搶鏡，老實說，勝利非一人之力所致，而是全隊發揮優異，乃柏高最崇尚的整體戰威力；惟不得不讚福仔叩關和走位質素確有提升，亦有賴蘇B終於確立福仔的最佳戰術位置，促成近期入球量趨向穩定。

5-3-2/3-5-2陣式或可破曼城

上次分析曼聯時也曾評價，福仔並非理想的中鋒人選，不少曼迷都知道他在青年軍時司職十號位或九號半，季初頂替Martial掛帥而陷入困境毫不意外，尤其是在陣地戰背門跟敵衛鬥硬的場景最辛苦。解救方法之一為另置中鋒，例如周中用格連活特，福仔做自由人正向球門及游走空位。據蘇B昨天稱，Martial今可隨軍惟先列後備，若然嫌格連活特太幼嫩，未足以在打吡戰大場面擔綱，另一個解救方法，便是改用五三二/三五二，福仔與丹尼爾占士任雙箭頭，拉闊打曼城兩邊channel，都唔係未試過、唔係冇得諗㗎。

■蘇柏高球評

球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。