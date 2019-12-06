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2019年12月6日星期五
曼聯挫熱刺返勝軌 福仔梅開二度 摩連奴倒戈吞首敗
紅軍炒拖肥 高普英超領軍百勝
阿巴謙助車仔挫維拉 林柏特:他每日都在進步
國米迎羅馬 意媒頭版預告涉種族歧視
巴塞續約法迪 買斷價增至近15億
港馬術隊亞洲賽奪三項賽兩銀
公鹿13連勝 46年來最佳
體壇快訊：傑志菁英盃大勝飛馬
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【明報專訊】（請看附圖）
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