曼聯挫熱刺返勝軌 福仔梅開二度 摩連奴倒戈吞首敗

曼聯近3仗不勝，昨仗有麥湯米尼傷癒復出，由拉舒福特與格連活特攻堅，面對首以對手身分重返奧脫福球場的摩連奴，帶領3連勝的熱刺，在開賽6分鐘先開紀錄。拉舒福特在左路截球後右腳勁射，客軍門將加沙寧加撲到仍近柱彈入，「紅魔」火速領先1：0。12分鐘，曼聯翼鋒丹尼爾占士一次搶球後誤撞向場邊的摩連奴，令後者一度扶着右腳一拐。

遇強愈強 碰列強3勝2和

拉舒福特於24分鐘禁區外勁射中楣彈出後，熱刺於39分鐘扳平，中場迪利阿里在禁區內巧妙用腳挑過兩名曼聯球員，再轉身射破門將迪基亞十指關，雙方半場打和1：1。換邊後僅4分鐘，此役表現活躍的拉舒福特，在禁區內被穆沙施素高踩中腳獲判12碼，「福仔」親自操刀中鵠，助曼聯險勝2：1。這英格蘭隊前鋒，自10月14日以來，連同國家隊賽事，上陣13場入12球狀態神勇。曼聯賽後15戰21分，未計今晨賽事暫升上第6位，離同日獲勝排第4的車路士仍差8分，熱刺少曼聯1分排第8。

下仗惡鬥曼城 摩帥看好舊東家

曼聯領隊蘇斯克查近來帥位備受壓力，完場時他用手輕拍摩連奴的頭部，賽後他解釋，雙方都不希望有落敗感覺，並大讚功臣拉舒福特：「他踢出在我領軍以來的最佳表現。」曼聯今季英超表現反覆，蘇帥的穩守反擊踢法，面對多支中下游球隊皆失分而回，但遇上「Big 6」及次席的李斯特城，卻取得3勝2和保持不敗，包括打和榜首的利物浦，難怪被球迷戲稱「劫富濟貧」，球隊下仗將作客曼城合演「曼市打吡」。昨仗入場獲曼聯球迷歡迎的摩連奴，亦不意外前東家遇強隊有好表現：「他們不怕採取保守踢法，多名球員可快速執行反擊戰術，有利應對主導控球權的球隊。」