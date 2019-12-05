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2019年12月5日星期四
主場首督師 龍帥冀開齋 領廠兵迎白禮頓 求教艾歷臣雲格
曼城作客大勝 哥帥稱爭標如天方夜譚
2020美洲盃分組名單出爐
伊巴謙暗示再戰意甲
日本隊東亞盃點兵 備戰奧運
匈國短道速滑冬奧冠軍涉辱華 中國籍主教練請辭獲挽留
湖人重返勝軌 馬刺打吡險勝火箭
體壇快訊：飛馬菁英盃鬥傑志爭首名
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【明報專訊】（請看附圖）
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2020美洲盃分組名單出爐
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