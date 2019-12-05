主場首督師 龍帥冀開齋 領廠兵迎白禮頓 求教艾歷臣雲格

阿仙奴vs.白禮頓 now611/621台 明晨04：15直播

錫菲聯vs.紐卡素 now622台 明晨03：30直播

阿仙奴上周中在歐霸分組賽主場不敵法蘭克福後，艾馬利被辭退，由球會名宿龍格堡暫時領兵，卻在日前英超兩度落後下，只能逼和尾二的主隊諾域治2：2，各項賽事不勝增至8場，包括近兩個月共6場聯賽不勝，更使球隊14戰得19分降至第9位，今晨賽事前，已被第4的車路士拋離7分。

守將捱批 龍帥開腔護航

英國傳媒就上仗對阿仙奴後防表現口誅筆伐，其中「罪人」是中路守將梅斯達菲及大衛雷斯，連帶該仗缺陣的另一中堅柏柏斯達夫普路斯，亦一起受批評。不過龍帥為防線護航：「不，我的球員已盡力防守。當然，你會有不同類型的球員，這是事實。即使球員速度不是超快，你總不能叫他去多方衝截，這是困難的。我們正試圖建立一個大家都明白如何執行的計劃。」

雲格願傾囊相授 「阿仙奴常在我心」

龍帥明白要汲取前人經驗協助自己領軍，坦言從英格蘭隊前帥、瑞典同胞艾歷臣身上獲益良多，對於1998年將他帶來阿仙奴的前領隊雲格，龍帥說：「我真的想與他傾談，但這陣子太忙了，我將會這樣做。」去年5月離開阿仙奴的雲格則回應說：「若龍格堡有需要，我當然樂於與他對話。阿仙奴常在我心，我一直想球隊好。龍格堡對球會很忠心，他獲得一個機會，就讓我們一起支持他吧！」

事實是有報道指，龍格堡縱使將來未能「坐正」，也願意再當球隊U23教頭。另據意大利傳媒報道，拿玻里下周中踢罷最後一場歐聯分組賽後，教練安察洛堤便會被革職，而阿仙奴及曼聯已對這車路士前帥虎視眈眈。

至於明晨另一仗，由排前列的奇兵錫菲聯迎戰紐卡素。主隊今季升班，強項是防守，現只失13球，僅次於李斯特城和利物浦，迎戰紐卡素有望將聯賽不敗改寫成8場。