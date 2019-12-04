水手雙星發功爭冠 日職錦標在望 馬高斯仲川成主角

橫濱水手於日職以67分居首，領先次席的FC東京3分，周六煞科戰兩軍對陣，水手在主場只要不負多於3球，將繼2004年後重奪錦標。2013年，水手在最後一輪落敗失冠；6年後今日，這間老牌球會累積65球，攻力冠絕群雄，新加盟的馬高斯祖利亞，聯同初出道已效力水手的仲川輝人，同得15球並列射手榜榜首，他們每次入球後，都以「龜波氣功」等《龍珠》必殺技慶祝。

馬高斯貌似無限 入球後出龜波氣功

26歲的馬高斯曾代表巴西隊青年軍，今季由巴甲富明尼斯登陸日職，憑「無限」的暱稱及「龜波氣功」的入球慶祝方式，迅即成球迷寵兒。看似是動漫「宅男」的他，接受日媒專訪時道出由來：「2015年在富明尼斯時，開始聽到球迷稱我為無限，當時我不太在意，直至去年有朋友建議，既然你叫無限，入球後使出龜波氣功應該會很有趣。年底我更在左臂添上無限的紋身，並決定去日本發展。《龍珠》是日本漫畫，我是注定來到日本的。」水手隊長天野純及借將三好康兒季中離隊，馬高斯由左翼改任進攻中場，迅速適應新位置：「老實說，我沒想過能否做神射手。如果我是射手，會追求入球，但我現在工作，更重要是傳球。」

仲川走出傷患 以表現報答球會

今季日職最有價值球員（MVP）的大熱門，是馬高斯的好拍檔、從未入選日本隊的仲川輝人。司職右翼、身高僅1.61米的他，上季一鳴驚人取得9個聯賽入球，今季再度爆發，攻入15球兼交出10次助攻。日本令和時代後首個日職入球，就是由仲川取得，入球後他以全身模仿「令」字更成熱話。仲川在2014年因右膝重傷休戰一年，如今望以冠軍報答球會，當年助他康復走過難關：「我想用自己力量為球會圓夢。」

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