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2019年12月4日星期三
摩帥領熱刺首倒戈曼聯 返奧脫福爭四連勝 阿里轉踢中路重生
紅軍快車迎打吡 足總盃抽籤再鬥愛華頓
美斯破紀錄六奪金球獎 力壓雲迪積克C朗 自信仍能保持高峰
麥巴比與偶像杜奧巴合照 圓10年心願
港足東亞盃決選 重召李毅凱補選辛祖
傅家俊全英賽32強止步 下周轉戰蘇格蘭賽爭突破
勇士不敵鷹隊 隊史最差開季
足壇快遞：布雷西亞辭退格羅素
電視精選
水手雙星發功爭冠 日職錦標在望 馬高斯仲川成主角
澳籍主帥主張控球 才智如龜仙人
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【明報專訊】（請看附圖）
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