摩帥領熱刺首倒戈曼聯 返奧脫福爭四連勝 阿里轉踢中路重生

曼聯vs.熱刺 now622台 明晨03：30直播

摩氏兩個月前已回歸奧脫福，當時擔任雙紅會的球評家，他賽前再談及當日：「換上另一身分，在場的人歡迎之下，我反而覺得自己平凡了。」他總結在曼聯的時光：「就如曼德拉所說，你沒有落敗，只有贏或者學習，我在曼聯贏到亦學到。」不過，他表明曼聯的日子已在一年前結束，他現在是熱刺的人。

引名言憶曼聯歲月 「只贏或學習」

自摩連奴上任後，熱刺錄得三連勝。雖然每場各失兩球，在年尾一周雙賽下，相信摩連奴一時難解熱刺後防問題，但他在進攻的調整，則收到相當成果。在前帥普捷天奴麾下，迪利阿里多數在邊路切入，但近季停滯不前，摩連奴接手後調配他回中路，對韋斯咸一戰的助攻顯示他傳球功架。而他上場對般尼茅夫梅開二度，賽後獲摩連奴盛讚：「對我來說迪利不是一名中場，他需要回到原本崗位，就在哈利卡尼身後。」

阿里的好表現亦吸引到英格蘭隊主帥修夫基，有望明年再選他入伍：「摩帥安排他在10號位，有插入禁區的自由，這是我們已知他最強的一環。」他續稱丹尼路斯、艾歷迪亞等邊緣人，復勇的話幾可入圍明年歐洲國家盃大軍。

回到文首，曼聯兩連和後創近31年最差開局，以莫耶斯、尹戈爾、摩連奴比較現任領隊蘇斯克查，似乎不對等。英國《太陽報》更聲稱他在更衣室責備球員，指如果迎戰熱刺與周末打吡戰對曼城沒有成績交差，自己就需要下台。蘇帥直言也看過報道：「有時也忍唔住笑。這些不是小道消息，是捏造的大話。」

普巴續唞 麥湯米尼趕及復出

軍情方面，儘管曼聯中場主力保羅普巴續因傷缺陣，但另一中場麥湯米尼及時復出加強中路防守；熱刺則續有拉美拿等4將避戰。