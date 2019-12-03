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2019年12月3日星期二
曼城征般尼冀止頹 近5仗僅1勝 哥帥撐麾下表現佳
曼聯遭維拉逼和 14戰18分31年最差
李城挫拖肥六連捷 羅渣士暗示無意入廠
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港日足續合作 霍震霆：像兄弟
美斯一箭定江山 巴塞挫馬體會重登榜首
體壇快訊：劉慕裳超聯分站得第5
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【明報專訊】（請看附圖）
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