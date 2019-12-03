港首辦亞洲足協頒獎 艾菲夫熊谷紗希膺男女最佳

亞協年度盛事昨於灣仔會展舉行，吸引逾500名球圈人士出席，包括國際足協會長恩芬天奴、47個亞協會員國的足總管理層，還有韓國名宿朴智星及洪明甫等。

昨晚合共頒發15個獎項，亞洲足球先生由艾菲夫，擊敗效力柏斯波利斯的伊朗隊門將比蘭雲特，以及日職浦和紅鑽中堅槙野智章奪得。他上季助艾薩德奪卡塔爾聯賽冠軍，亦是卡塔爾隊今年亞洲盃冠軍成員。他因隨國家隊出戰海灣盃未能訪港，改由今年5月執教艾薩德的沙維來港領獎。這名西班牙隊名宿稱讚艾菲夫年輕有潛質，對成為其教練感驕傲，又指卡塔爾籍球員若有良好心態，有力到歐洲外闖。

最佳海外亞洲球員及青年球員同屬韓籍球員，前者由熱刺球星孫興慜三度奪獎，後者則由西甲華倫西亞的「韓國美斯」李康仁獲得。

港足總奪發展組別殊榮

香港足總則榮獲年度最佳成員（發展組別）（圖1）。足總行政總裁溫達倫說，今次主辦機會除展示香港有能力舉辦大型典禮外，亦藉此邀請各國足總高層參觀將軍澳足球訓練中心，盼未來有更多亞洲隊來港集訓。