曼城征般尼冀止頹 近5仗僅1勝 哥帥撐麾下表現佳

般尼vs.曼城 now621台 明晨04：15直播

曼城日前作客被紐卡素逼和2：2，暫落後利物浦及次席李斯特城11分和3分，爭取英超三連霸不易，而事實是連同兩場歐聯在內，他們近5仗錄得1勝3和1負，球隊壓力油然而生，主帥哥迪奧拿明晨作客第10的般尼前說：「你定要觀察球員跑動、跑得有多遠、如何嘗試和身體語言。我們永不放棄。我們仍是那支球隊。這是我的感覺。」

促失球後需合力阻對手打反擊

哥帥又指傳媒的賽後分析不利曼城：「那當然對己隊不好，但我不會計較。我需要的是分析表現，它是好的。」惟他也提醒麾下必須認真面對敵軍的突擊：「當我們失去控球後，便一定要一起阻止對方打反擊。此外，己隊進攻時亦需更快速，同時也要多些傳球。這兩方面需同時出現。」

右閘基爾獲加是力挺哥帥：「聯賽失分總是不好受的，但他一直信任我們。我從沒遇上一個像他一樣，對自己執教的球隊充滿信念和信心。」獲加也不吝稱讚利物浦：「他們比以往進步和優秀，值得領前榜首。不過，聯賽仍未結束。」

地獄賽程將硬碰曼聯阿仙奴李城

軍情方面，阿古路續因傷缺陣，上仗末段被換出的加比爾捷西斯勢再當箭頭，至於攻擊手貝拿度施華、中場洛迪卡斯簡迪及後衛祖奧簡斯路則有望復任正選。值得注意的是，今季已獨取8球的翼鋒史達寧，暫以6球成為「藍月」作客「入球王」。另剔除迎戰般尼，曼城至本月29日的聯賽是「地獄賽程」，對手依次是曼聯、阿仙奴、李斯特城、狼隊和錫菲聯。