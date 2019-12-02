足壇快遞：歐洲金球獎明晨揭盅

國米反壓祖雲升榜首

賽前位列意甲次席的國際米蘭昨迎戰史帕爾，憑射手拿達路馬天尼斯梅開二度，以2：1擊敗對手。祖雲達斯同日對客軍薩斯索羅，雖有基斯坦奴朗拿度建功，但最終與對手賽和2：2。14戰得37分的國米，賽後以1分優勢力壓祖雲達斯，升上榜首。主場出擊的拉素以3：0挫烏甸尼斯，穩守第3位。

慕遜加柏奏凱重登榜首

慕遜加柏今晨德甲主場以4：2弗賴堡，賽後13戰得28分，以1分反壓RB萊比錫重登榜首。另外，排第4的拜仁慕尼黑昨晨以1：2負客軍利華古遜，並令主隊的暫代教練費歷克首嘗敗績。拜仁及利華古遜賽後同是13戰分別得24分和22分。

恒大煞科戰挫申花封王

廣州恒大昨中超煞科戰主場以3：0勝上海申花，賽後30戰得72分，多主場以3：2險勝山東魯能的次席北京國安兩分下，9年間八度封王。另韓職全北汽車在最後一輪主場1：0勝FC江原，並趁賽前榜首蔚山現代主場1：4慘負浦項制鐵，使全、蔚兩軍同是38戰得79分，全北汽車終藉多1個總入球成為三連霸。