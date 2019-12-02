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2019年12月2日星期一
李慧詩凱林賽失冠 世盃港站一金謝幕 動盪局勢中完賽 冀展港人精神
主場首戰世盃 李思穎創港近4季最佳
「李慧詩效應」旺場 明年再辦國際賽
黃威開齋奠勝 東方挫飛馬升榜首
咸美頓煞科戰封王 距分站冠軍紀錄只差7場
黃澤林中華游樂會網賽封王 膺賽事史上最年輕男單冠軍
體壇快訊：許朗澳門馬拉松封后
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阿仙奴逼和諾域治 龍格堡地標戰不敗 各項賽事8仗不勝
紅軍阿諾特兩助攻雲迪積克 「他欠我一餐飯」
葡法德陷「死亡F組」 英軍再鬥克羅地亞 意比荷抽上籤
足壇快遞：歐洲金球獎明晨揭盅
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【明報專訊】（請看附圖）
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李慧詩凱林賽失冠 世盃港站一金謝幕 動盪局勢中完賽 冀展港人精神
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