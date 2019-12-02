李慧詩凱林賽失冠 世盃港站一金謝幕 動盪局勢中完賽 冀展港人精神

記者：鄭嘉慧、黃頴恩

圖：楊柏賢

港隊星將李慧詩前天稱霸爭先賽，昨於凱林賽首兩輪驚險晉級，決賽苦戰歐亞車手僅列第5名，韓國隊的李慧貞則爆冷奪金。李慧詩在首站凱林賽排第5名，上站炒車影響決賽不入，昨在主場全場爆滿的1500名車迷打氣下失牌，賽後大嘆可惜，承認是大意令機會溜走。被問及賽事在動盪局勢中上演，曾在社交網以黑底白字寫加油的她稱：「確有海外車手向我了解香港的情况，幸好賽事如常上演。有時亦為年輕人感到心痛，希望大家三思，用最好的方法去爭取自由。每人都有不同方法表達意見，自己希望在體育場上，讓大家看到香港人精神。」

冀奧運前破解對手戰術

今年初上演的上季香港站，李慧詩包攬短途個人項目雙金，今季香港站以一面金牌領港隊謝幕，將棄戰本周展開的新西蘭劍橋站，月中再赴福地澳洲爭奪世界盃獎牌，並以明年世界賽作為奧運備戰最後一擊。她表示仍在摸索凱林賽戰術，但不會因爭先賽連奪3金而偏重其中一項，盼調整心態再向東京進發：「以澳洲隊的摩頓只出戰首站，下站便是明年她的主場戰，體能會較我佳。自己會休息好，然後想辦法破解別人的戰術，亦不會因爭先賽奪金而覺得自己無敵，因為奧運才是大家的終極目標。」

張敬樂梁峻榮盼下站捲土再來

至於男隊主將張敬樂與梁峻榮出戰麥迪遜賽，在200圈賽事一度升上第7位，惟終以7分在18隊中排11名。昨仗兩度有炒車意外，張敬樂稱重新開賽後，未能跟上速度，最後3站需爭上前8名，以穩住奧運席位。梁峻榮則稱昨仗嘗試多作進攻，表現進步下盼穩定狀態及心理，下站衝擊佳績。大隊今出發，同行的還有短途女將李海恩，她昨於凱林賽首圈復活賽止步後，坦言心理仍受今季多次炒車影響，但爭先賽踩進16強獲突破，未來數站會以兩項決賽為目標為奧運寓賽於操。