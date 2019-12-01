利物浦險勝 拋離曼城11分 雲迪積克梅開二度 摩連奴領熱刺3連捷

華基爾雲迪積克在18和24分鐘，接應阿歷山大阿諾開出罰球及角球清脆頂入，但門將艾利臣比加因於78分鐘禁區外面對單刀時犯手球領紅，由阿祖安卡斯迪路代把關，更即刻被白禮頓後衛李維士鄧克射入罰球，但無阻利物浦終以2：1險勝，取得聯賽主場7連捷，跨季31場聯賽不敗。

紅軍主場跨季47仗不敗

熱刺則憑迪利阿里梅開二度，加上穆沙施素高的入球，以3：2險勝有哈利威爾遜其後梅開二度的般尼茅夫，亦是新帥摩連奴在英超主場領軍旗開得勝。車路士則被韋斯咸守將艾朗加斯威爾在48分鐘攻入奠勝球，終以0：1見負，亦是領隊林柏特今季英超主場第2場敗仗。

曼城作客紐卡素方面，客軍由前鋒加比爾捷西斯取代受傷的阿古路掛帥，左、右兩邊側擊是史達寧及馬列斯。21分鐘，曼城中場大衛施華禁區內後腳妙傳史達寧先開紀錄，卻只開心了3分鐘便被扳平，「喜鵲」紐卡素中場米基爾阿米朗左路橫傳後上守將積祖威廉斯射入。82分鐘，曼城中場迪布尼在82分鐘射入世界波再度領先，但舒維爾於6分鐘後的第一時間妙射死角得手，終令逼和2：2的紐卡素連續6場聯賽主場不敗。

曼城領隊哥迪奧拿說：「擁有新領隊（紐卡素的布魯士）對己隊是難打的。紐卡素將不會降班。他們的球員體能好，前線迅速，體系與前帥賓尼迪斯類同。」

曼城遭逼和 車路士負韋斯咸

另外，跌落第3位、也少利物浦11分的「狐狸」李斯特城，明晨將強勢迎戰愛華頓。李城今年2月尾在領隊羅渣士走馬上任後，今季英超主場保持不敗身，而聯賽只曾作客負利物浦及曼聯。相反，聯賽7次落敗的愛華頓，已有主帥馬高施華岌岌可危。