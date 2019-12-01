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黑帝F1煞科站排頭位

【明報專訊】世界一級方程式（F1）阿布扎比站排位賽，已奪世界冠軍的平治車手「黑帝」咸美頓（中），昨以1分34.779秒圈速，力壓隊友保達斯（左）及紅牛的韋斯塔本（右），連續兩年在這煞科戰排頭位。

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