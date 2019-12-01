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2019年12月1日星期日
李慧詩主場揚威 爭先賽輕鬆封后 今戰凱林賽盼乘勢包辦雙金
奧運冠軍堅尼奪銀重返正軌
梁寶心柔道亞洲賽主場摘銀
王康怡遊樂會網賽三連霸創歷史
港羽吳楊配印度賽4強畢業 添入奧機會
元朗遭流浪逼和 今季未響勝鼓
黑帝F1煞科站排頭位
體壇快訊：周穎詩世青無緣獎牌
電視精選
利物浦險勝 拋離曼城11分 雲迪積克梅開二度 摩連奴領熱刺3連捷
龍格堡領阿仙奴首戰征諾域治 「帶着笑容重新出發」
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奇連士文首率哈化 1:2不敵10人多蒙特
足壇快遞：水手拉開東京3分 奪冠在望
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黑帝F1煞科站排頭位
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【明報專訊】世界一級方程式（F1）阿布扎比站排位賽，已奪世界冠軍的平治車手「黑帝」咸美頓（中），昨以1分34.779秒圈速，力壓隊友保達斯（左）及紅牛的韋斯塔本（右），連續兩年在這煞科戰排頭位。
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