李慧詩主場揚威 爭先賽輕鬆封后 今戰凱林賽盼乘勢包辦雙金

文：鄭嘉慧、黃頴恩、圖：楊柏賢

港隊星將李慧詩回歸主場出戰場地單車世界盃，昨先於爭先賽200米資格賽做出10.539秒，做出個人的場地最佳時間，首名出線後再連闖三關殺入決賽，終以直落兩場輕取德國隊的軒絲，繼上站後再於決賽力挫同一對手封后，同時包攬今季三站金牌，亦步入19個月爭先賽不敗。她衝線後興奮地向兩邊車迷揮手，更帶走車迷的區旗在賽道上揮舞慶祝。這名港隊星將領過金牌後，先向已退役的隊友孟昭娟，送上今日結婚的祝賀，然後才評價昨仗表現：「或是歐洲車手未適應時差，讓我晉級過程較輕鬆，亦為我增添征戰東京奧運的信心，因為屆時也會在亞洲作賽。」

爭先賽19個月不敗

李慧詩今日出戰凱林賽，笑言上站嘗得失利滋味，回歸主場可以專注出擊：「原本想試跌入復活賽，考驗自己的心態，為奧運作準備，上站試過了，今站希望乘對手狀態不佳，自己體力仍足，可以嘗試全程領先的感覺。」李慧詩今午在凱林賽首圈，將遇美國隊的瑪確茲等車手。而另一港將李海恩昨於今季爭先賽首入16強，敗予李慧詩後將希望放在凱林賽，將會與加拿大隊、韓國隊等車手爭入次圈。

楊倩玉梁寶儀麥迪遜賽第7創歷史

而亞洲冠軍楊倩玉臨時改拍梁寶儀，在訓練未曾合作下踩出驚喜，以第7名創下港隊歷來最佳成績。寶儀透露，前晚才獲告知出戰麥迪遜賽，慶幸未有因緊張而影響表現。拍檔楊倩玉則大讚對方賣力，是取得分數的最大功臣。港隊目前在此項奧運積分排在邊緣位置，今站料可增添入出戰東京奧運機會。男將梁嘉儒亦在一連4項的全能賽，取得個人最佳的第6名，在這奧運項目亦獲寶貴積分。