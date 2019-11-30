阿仙奴炒艾馬利 助教龍格堡暫掌帥印

歐霸敗走法蘭克福 7場不勝27年最差

阿仙奴昨仗取1分便足以提早出線，完半場前雖由奧巴美揚建功領先，卻在換邊後被法蘭克福中場鐮田大地梅開二度，助客軍反勝2：1。同組的標準列治1：1賽和甘馬雷斯，仍落後兵工廠及法軍3分及兩分，阿仙奴下場不以多於4球落敗即可晉級。艾馬利賽後堅稱球隊有進步，然而阿仙奴對上一次獲勝，已是1個月前歐霸分組賽，之後7場法定時間5和2負。缺乏球迷支持下，阿聯酋航空球場亦創2006年啟用以來最低入座率。

球會高層昨召開會議，下午發聲明解僱艾馬利：「阿仙奴成績未符預期，最終要作此決定。衷心感謝艾馬利團隊，嘗試將球會帶回我們要求的水平。祝願他們未來成功。」艾馬利於2018年5月取代雲格，之前領巴黎聖日耳門奪走一次法甲冠軍，亦曾領西維爾達成歐霸三連冠。球會委任42歲的一隊助教龍格堡暫掌球隊，後晚首仗在英超作客諾域治。龍格堡曾在1998至2007年效力兵工廠，與狼隊主帥紐奴均是繼任大熱，有傳剛被摩連奴取代的熱刺前帥普捷天奴，亦在考慮之列。