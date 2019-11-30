青春班車仔存暗湧 少帥幼兵新戰術 林柏特待磨練

車路士vs.韋斯咸 now622台 晚上23：00直播

說到今季的藍軍，普遍形象相信離不開青澀年輕。包拗頸的柏高也不會反駁此看法，但如果又來個不經大腦的直線思維，認為林伯全因多用小將所以獲取佳績，甚至勝過上季的老車，便既不合邏輯也不符實情，純屬慣性對於新人的寬容，所導致的錯覺和誤判。關於積分排名之類的硬數據，請大家自行查閱；至於因果關係，柏高也談論過，青春不會直接帶來理想戰績，一般是倒過來，基於戰術需求才造成年齡偏低的表徵，跟林伯的情况並無二致。

高位壓迫存漏洞 難適應對手變化

固然林伯因在車路士踢波多年，早已認識好些自家青訓產品，加上他是藍軍久未得見的土炮教頭（上一個英籍正職領隊乃荷杜），都促成Abraham、Mount（美臣蒙特）、湯姆利及列斯占士等英格蘭小國腳相繼獲重用，惟說到底，Abraham能夠壓倒基奧特與巴舒亞伊，佔據正選席位，始終是戰術效果的考慮。相比干地、摩連奴等對上幾任主帥，林伯不太強調中鋒的支點作用，卻講求強度更高的前場逼搶，以及前鋒之間的呼應互動。由是基奧特的龜速與巴舒亞伊的走位傳球欠佳，立即成為坐冷板的原罪。

周中跌傷盆骨的Abraham可否趕及今天披甲，至執筆時未有答案，但就算真的無甚大礙，估計為了儲氣迎接下月的緊密賽程，林伯也不會強行冒險，反正穩踞前四之內，猶有失分空間。於是乎，車仔此役的防務效率，再添一層隱憂。沒錯，是「再」，因為林伯的高位壓迫畢竟引進不久，本來便還未成熟，存有不少漏洞。由開鑼敗走奧脫福，到上周反負曼城及周中歐聯賽和華倫西亞，差別都不太大，往往只得早段係威係勢，然後隨着對手應變，無論是增加中後場的傳球選擇，或利用直線長傳打兩邊channel再執second ball，皆相對容易地bypass車仔的壓迫。

林伯善守轉攻 對手難防範

老實說，柏高沒看過上季林伯執教打比郡的比賽，對他的能力抱有疑問；當看過車仔慘吞曼聯四蛋後，懷疑變為肯定——肯定他具備良帥潛質。戰果不反映戰况，林伯在進攻的部署叫人眼前一亮，走位聰明的Mount不斷攻擊紅魔兩閘身後，很搶眼，而且至今不停進步。按慣常的足球比賽四個階段，林伯做得最好是由守轉攻，除了鼓勵中後場球員快速後上支援，三人中場亦會輪流墮後串連，令對手甚難憑人盯人打斷命脈；反過來，如上述，由攻轉守乃明顯不足之板塊。

此所以，問到如何評價林伯，可無法簡單地以好/壞/高/低總結。做人也是這樣吧，禍兮福所倚，福兮禍所伏啊！

作者簡介：球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。

文：蘇柏高