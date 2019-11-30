李慧詩亮相主場爭金 世盃香港站領銜 披彩虹戰衣爭先賽抗強敵

文、圖：黃頴恩

香港站前天開鑼，各地勁旅昨日爭逐4面團體獎牌後，今日終於輪到東道主出擊。星將李慧詩月初經歷炒車意外，傷癒後今午打頭陣，偕師妹李海恩及李燕燕出戰爭先賽200米資格賽，爭取憑前4位免戰首圈直入16強，為爭冠保留體力。近18個月在此項目未逢敵手的Sarah，目前高踞奧運積分榜首，另一強項凱林賽（又稱競輪賽）亦排第2，兩張奧運入場券十拿九穩。

勁敵之一的英國隊車手馬錢治退出今站，中國隊星將鍾天使、德國隊的軒絲、立陶宛隊的古碧姬蒂等，則會參戰此奧運積分賽，令Sarah在晉級路需力抗多名強敵，爭取連過四關，今晚達成今季爭先賽分站三連霸。不過，這名港產女車神今年9月亞洲賽封后，返港時已表示期待更多對手使出新招，讓自己能為明年東京奧運準備。經歷兩站賽事，沈金康肯定愛徒的表現：「每次奧運前的世界盃，大家都會使用新戰術，就對手作針對性調整。對手在調整，但李慧詩也在調整。」

港隊麥迪遜賽為奧運搶分

至於新科亞洲冠軍楊倩玉改拍梁寶儀，今晚出戰女子麥迪遜賽，亦是港隊另一重點項目。東京奧運增設麥迪遜賽，扣除團體追逐賽8隊後，積分前8可獲入場券；港隊在男、女子組分別排第14及第19，現時形勢緊張。沈帥期望把握主場之利搶分：「現在位置是可進可出，所以希望在主場獲得較高分數，對奧運資格幫助很大。」

小將李思穎演世盃主場首擊

此外，男將羅子駿、梁嘉儒今日分別出戰凱林賽（又稱競輪賽）及全能賽，而女將逄瑤則爭逐非奧運項目的捕捉賽。而今季獲委以重任的18歲小將李思穎，過去兩站均在女子全能賽擔正，這名新星明午才亮相，首度主場於世界盃出擊。