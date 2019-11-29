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2019年11月29日星期五
紅軍失分 出線現暗湧 僅和拿玻里1:1 最後一輪征薩軍生死戰
巴塞提早出線 美斯破34隊大門勝C朗
車路士被華倫逼和跌第3 阿巴謙傷出
RB萊比錫首闖歐聯16強
傑志迎富力圖搶一哥席位
鍾天使率後輩今戰香港站團體賽
鄧謝配印度賽晉混雙8強
湖人九連勝 占士累積3.3萬分史上最年輕
體壇快訊：威廉士隊簽新人下季替古碧沙
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【明報專訊】（請看附圖）
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