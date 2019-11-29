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RB萊比錫首闖歐聯16強

【明報專訊】RB萊比錫昨於歐聯G組主場，憑中場科斯貝治（右）完場前梅開二度，以2：2逼和賓菲加，5戰得10分續居首，領先次席的辛尼特及里昂3分，加上與辛尼特對賽成績佔優，首闖16強。

（法新社）

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