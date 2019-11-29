紅軍失分 出線現暗湧 僅和拿玻里1:1 最後一輪征薩軍生死戰

拿玻里近期「內訌」，將帥與會長迪羅倫迪斯不和，甚至傳出大部分球員本月被減薪25%。不過，球隊在21分鐘藉梅頓斯先拔頭籌。65分鐘，利物浦的占士米拿開角球予洛夫雲頂入扳平1：1完場，續保2017年4月以來歐聯及英超主場不敗。紅軍5戰得10分，多次席拿玻里及第3的薩爾斯堡1分和3分。拿玻里下仗迎戰已篤定出局的亨克勝望甚高，故紅軍作客薩軍勢需不敗才能出線；紅軍首循環主場以4：3險勝薩軍，若後者下場小勝追至與紅軍同分，也足以憑較多作客入球晉級。

高普領利物浦百場 籲下仗非輕鬆旅行

高普說：「我為球迷感抱歉，前面荊棘滿途，作客薩爾斯堡不能當作輕鬆旅行。不論今仗賽果，下仗目標都是全取3分。」紅軍上季鬥至分組賽最後一戰贏拿玻里才驚險出線，高普認為壓力不會比上季大，他又坦承法賓奴或因今仗足踝受傷，需養傷一段時間：「這晚最重大事件是他受傷，希望傷勢不嚴重，但他看來十分痛楚，而且無法繼續比賽。」

薩軍夏蘭特頭5場入8球破紀錄

同組的薩爾斯堡憑達卡、南野拓實、黃喜燦及19歲的艾寧夏蘭特先後建功，作客以4：1大勝亨克，亦有助攻的夏蘭特成為歐聯史上，首個連續5場建功的20歲以下球員。另外，他在頭5場歐聯入8球，打破由迪亞高哥斯達與哈利卡尼的7球紀錄。夏蘭特說：「利物浦是當今最佳球隊，但我軍主場表現良好，若有最佳演出，是有機會的。」他今季上陣19次獨取27球，盛傳獲曼聯垂青。